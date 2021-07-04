Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал творческую интеллигенцию не лезть в политику и не делать неправильных шагов. Об этом он заявил во время посещения Национального академического театра оперы и балета, его слова приводит Sputnik Беларусь.

Глава государства отметил, что представители культуры являются лицом нации, и если обычному человеку неверные действия можно простить, дать ему время исправиться, то у культурных деятелей такой возможности не представится. Он призвал не губить свой талант.

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«Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде чем что-то сделать, — а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране, — думайте, следите за каждым своим шагом», — подчеркнул Лукашенко.

Президент не исключил, что некоторые представители творческой интеллигенции поддержали протесты оппозиции после выборов 2020 года и отметил, что это отчасти его упущение, поскольку он редко бывал на постановках и спектаклях. Белорусский лидер посоветовал культурным деятелям быть лучшими на своем поприще и не вмешиваться в политику, поскольку там «жестокие, бешеные законы», и среди них не найдется людей, которые смогут выдержать это.

Лукашенко попросил беречь себя и заявил, что Белоруссия подошла к черте, после которой страна будет потеряна. Он заключил, что глава государства и интеллигенция, которые должны вести за собой народ, будут в этом виноваты, и призвал объединиться ради общего будущего.

Ранее Лукашенко заявил, что последние выборы главы государства обнажили «язвы и опухоли» в обществе, которые страна была «обязана устранить». По его словам, гражданам уже была дана возможность понять сущность произошедшего в августе 2020 года. Он добавил, что те, кто не согласился с позицией власти на этот счет, являются врагами, желающими «разрушить государство».