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Гвардиола назвал финансовую ситуацию в «Барселоне» критической

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Фото: CARL RECINE / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал критической финансовую ситуацию в «Барселоне». Об этом сообщает Ccma.cat.

По словам специалиста, это связано не только с пандемией коронавируса. Он также высказал доверие президенту клуба Жоану Лапорте, но удивился, что каталонцы оказались в таком положении. Гвардиола добавил, что ближайшие годы будут тяжелыми для «Барселоны».

4 июля ставший свободным агентом капитан «Барселоны» Лионель Месси потребовал от клуба финансовых гарантий для заключения нового контракта. Сторона игрока переживает, что сине-гранатовые могут не расплатиться с аргентинцем.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Он привел команду к трем титулам чемпиона Испании, двум победам в Лиге чемпионов и двум Суперкубкам УЕФА.

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