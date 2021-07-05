Гвардиола назвал финансовую ситуацию в «Барселоне» критической

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал критической финансовую ситуацию в «Барселоне». Об этом сообщает Ccma.cat.

По словам специалиста, это связано не только с пандемией коронавируса. Он также высказал доверие президенту клуба Жоану Лапорте, но удивился, что каталонцы оказались в таком положении. Гвардиола добавил, что ближайшие годы будут тяжелыми для «Барселоны».

4 июля ставший свободным агентом капитан «Барселоны» Лионель Месси потребовал от клуба финансовых гарантий для заключения нового контракта. Сторона игрока переживает, что сине-гранатовые могут не расплатиться с аргентинцем.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Он привел команду к трем титулам чемпиона Испании, двум победам в Лиге чемпионов и двум Суперкубкам УЕФА.