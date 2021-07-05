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Путин направил соболезнования семье Меньшова

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье актера и режиссера Владимира Меньшова, который скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас», — написал глава государства.

В понедельник, 5 июля, стало известно, что Владимир Меньшов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Церемония прощания пройдет в четверг, 8 июля, в большом зале московского Дома кино, она начнется в 11:00. Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

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