Путин направил соболезнования семье Меньшова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье актера и режиссера Владимира Меньшова, который скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас», — написал глава государства.

В понедельник, 5 июля, стало известно, что Владимир Меньшов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Церемония прощания пройдет в четверг, 8 июля, в большом зале московского Дома кино, она начнется в 11:00. Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.