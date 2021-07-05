Вице-капитан сборной России назвал причины неудачного выступления на Евро

Вице-капитан сборной России по футболу Георгий Джикия объяснил причины неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, на результат повлияли травмы футболистов, из-за чего пришлось менять систему игры. Прежде всего, по мнению Джикии, эти проблемы коснулись обороны. Он также добавил, что он недоволен общим уровнем сборной России.

Защитник «Спартака» рассказал, что сборная России была хорошо готова к матчам против Бельгии и Дании, которые разгромно проиграла. Он также добавил, что на турнире нет ни одной слабой команды.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию. Джикия провел на турнире всем три матча без замен.