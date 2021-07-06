Лукашенко обвинил НАТО в миграционном кризисе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связал миграционный кризис с действиями НАТО в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, государства-члены альянса сами «разрушили страны», откуда идет основной поток нелегальных мигрантов в Европейский союз (ЕС).

Их военное вмешательство в дела ближневосточных держав, в частности, действия войск НАТО на территории Афганистана, вынудило местное население спасаться бегством в европейские страны, которые предоставляют мигрантам пособия и иную помощь, считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что уход НАТО из Афганистана поставил под угрозу безопасность не только европейских государств, но и стран Средней Азии. «Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не обязана размещать беженцев на своей территории, так как они направляются «в просвещенную и теплую Европу». Он также отметил готовность государства выполнять обязательства на границе с ЕС, но исходя из своих интересов.

В конце апреля НАТО начало выводить из Афганистана войска, участвующие в операции «Решительная поддержка». После этого правительства Узбекистана и Таджикистана заявляли о напряженной обстановке в приграничных территориях, так как тысячи афганских военных после боев с талибами начали отступление в соседние страны.

2 июля правительство Литвы ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока попадают в Прибалтику через Белоруссию.