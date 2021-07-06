Тренеры клубов РПЛ отказались от предложения возглавить сборную России

Тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от предложения Российского футбольного союза (РФС) возглавить национальную сборную страны. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в списке было три таких кандидата, но не один не захотел бросать клубную работу за две недели до старта чемпионата. Речь идет о Леониде Слуцком, Сергее Семаке и Валерии Карпине, который тренируют «Рубин», «Зенит» и «Ростов» соответственно.

Уточняется, что среди претендентов на пост тренера сборной есть иностранные специалисты. Среди них португалец Андре Виллаш-Боаш, который работал в России с «Зенитом».

2 июля сообщалось, что в РФС начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны. При этом действующему наставнику национальной команды Станиславу Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.