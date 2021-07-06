СВР ответила на заявление Украины об участниках «Крымской платформы»

Служба внешней разведки России (СВР) занята куда более важными делами, чем выяснение состава участников предстоящего саммита «Крымской платформы» — международной площадки по «деоккупации» полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР России.

Так в СВР отреагировали на словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который не захотел раскрывать участников саммита, чтобы «не облегчать работу российской внешней разведке».

В тексте отмечается, что состав и так известен, так как еще в прошлом году на 75-й Генеральной ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский объявил массовый сбор на «Крымскую платформу». Приглашения получили представители ЕС, США, Великобритании, Канады, Турции. «Буквально сегодня СМИ сообщили, что высокопоставленные представители Польши, Латвии, Литвы и Словакии не прочь совершить турне и поговорить "за Крым"», — говорится в заявлении.

«Так чего уж там всуе упоминать имя Службы внешней разведки Российской Федерации, когда и так все ясно как божий день?» — заключили в пресс-бюро СВР.

2 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны присоединиться к «Крымской платформе» для защиты собственных интересов. По его словам, Киев набрал достаточно партнеров для проведения саммита, однако не хочет раскрывать список участников, чтобы не облегчать работу российской внешней разведке.

В мае президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию России на создание «Крымской платформы» тяжелой и предупредил другие страны о рисках испортить отношения с Москвой из-за участия в ней.