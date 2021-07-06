Матч Медведева и Хуркача на Уимблдоне прервали из-за дождя

Матч четвертого круга Уимблдона между российским теннисистом Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем прерван из-за дождя. Об этом сообщает Eurosport.

По информации медиа, спортсмены закончат встречу 6 июля, время начала пока неизвестно. Игру остановили в четвертом сете, Медведев ведет по партиям – 6:2, 6:7(2), 6:3. В четвертом сете он проигрывает 3:4 на своей подаче.

Победитель предстоящего матча сыграет против швейцарца Роджера Федерера, который одолел Лоренцо Сонего.

Россиянин на пути к 1/8 финала обошел немца Ян-Леннарда Штруффа, испанца Карлоса Алькараса и хорвата Марина Чилича.

Ранее Медведев выиграл турнир на испанской Мальорке перед Уимблдоном. Спортсмен в решающем матче одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 6:2. Российский теннисист занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).