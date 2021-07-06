В Кремле увидели в санкциях против Белоруссии угрозу российской торговле

Угрозы для торговли из-за последствий санкций против Белоруссии исключать нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал возможность введения Минском ответных ограничений, которые должны коснуться транзита товаров из Германии в Россию и Китай.

«Безусловно, нарушение экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос минимизации последствий подобных решений», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, видит ли он возможный вред для России.

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Все маршруты товаропотоков тщательно прорабатываются по линии правительств, объяснил он. При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Белоруссии сейчас приходится очень тяжело, страна столкнулась с агрессивным поведением.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Такое заявление он сделал во время обсуждения ответных мер, которые должны стать реакцией на западные санкции против Минска.

В конце июня Евросоюз принял очередной, четвертый пакет мер против Белоруссии, ударив по экономике. ЕС ограничил стране доступ на свои финансовые рынки и ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.