Гендиректор клуба РПЛ включил в стратегию развития победу в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию развития клуба, в которую включена победа в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Функционер подготовил документ в мае для совета директоров. Среди целей там также значатся победа в Лиге Европы, три золота в Российской премьер-лиге (РПЛ) за пять сезонов и вхождение в число 16 лучших клубов Европы.

Кроме того, Леонченко захотел довести суммарную трансферную стоимость футболистов москвичей до 250 миллионов евро (в настоящий момент она составляет 87,5 миллиона по версии портала Transfermarkt.de) и увеличить доход от болельщиков а три раза — с 4 до 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ «Локомотив» финишировал на третьем месте. Леонченко был назначен на должность генерального директора клуба в декабре 2020 года.