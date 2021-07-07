Госдеп США заявил о готовности оказать военную помощь Гаити

США готовы оказать военную помощь Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза в случае получения дополнительного запроса. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Вашингтон также призывает власти Гаити привлечь виновных к ответственности. По словам Прайса, власти США готовы оказать содействие в расследовании.

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки.

В США назвали произошедшее трагедией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила солидарность с народом Гаити и отметила, что американская сторона готова оказать стране любую необходимую помощь.