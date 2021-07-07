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Директору российской школы пригрозили увольнением из-за отказа принять ремонт

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Директору школы в поселке Лукаши Ленинградской области пригрозили увольнением после того, как он отказался принимать ремонт. Россиянин посчитал, что работы были сделаны некачественно, сообщает издание «Подъем».

Рабочие должны были завершить работы 30 июня 2021 года, однако не успели и решили сдать объект с недочетами. В стенах остались дыры, полы оказались неровными, а на потолке образовалась плесень и начала свисать проводка. В разговоре с изданием 47news.ru директор образовательного учреждения Максим Миронков отметил, что из всего объема работ выполнено было только 55 процентов.

По словам Миронкова, комитет общего и профессионального образования региона попросил его принять часть работ. В противном случае мужчину пообещали уволить. Узнав о ситуации, губернатор области Александр Дрозденко попросил «проверить контракт, заключенный школой на ремонт, и качество работ».

Вскоре представители пресс-службы главы региона в разговоре с изданием заявили, что «из областного комитета по образованию никто директору не звонил и звонить не мог», а вопросом его трудоустройства занимается Гатчинский район. Однако Миронков заявил, что с ним связывался областной комитет. Директор также раскритиковал организованную проверку. «Задача любых проверок — не решить вопрос, а замять скандал, утихомирить и сделать вид, что сейчас будет проводиться какая-то бурная работа», — заявил Миронков.

Ранее в российском городе Вуктыл республики Коми преподавателя одной из школ отчитали за участие в конкурсе на худший туалет среди школ от британского бренда Domestos. Чиновники заявили, что руководство образовательного учреждения само решает, когда уборную нужно приводить в порядок. Власти также пообещали не наказывать преподавателя рублем.

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