Стало известно о тайной жизни убитого саудовского журналиста

Саудовский журналист Джемаль Хашкуджи, предположительно убитый в 2018 году в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, вел тайную жизнь. Журналистам издания The Washington Post стало известно, что он был женат на бортпроводнице египетского происхождения Ханан Аль-Атр (Hanan El-Atr). Цитаты из ее интервью публикует The New York Post.

Хашкуджи встречался с Аль-Атр и в то же время со своей невестой Дженгиз. По словам бортпроводницы, Джемаль сделал ей предложение, и они поженились в США за четыре месяца до его исчезновения. Однако The New York Post отмечает, что их брак не имеет юридической силы и не был зарегистрирован — пара просто купила кольца.

«Когда он делал мне предложение, то говорил, что, кроме меня, у него нет никого», — поделилась Аль-Атр. Дженгиз тоже не знала о существовании второй жены Джемаля.

Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашкуджи убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства.

В 2021-м Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии в одобрении операции по похищению или убийству Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».