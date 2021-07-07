Россиянка захотела подраться с бывшей чемпионкой UFC

Российская боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая выразила желание провести поединок с американкой Мишей Тейт. Об этом сообщает MMA Mania.

31-летняя спортсменка поделилась планами относительно карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она рассчитывает, что успешно выступит в схватке с Ирен Алданой, а затем нацелена на рематч с Эспен Ладд, а также на бой с Тейт — бывшей чемпионкой промоушена.

Куницкая поддержала американку, которой предстоит первый бой после возобновления карьеры. «Я думаю, она справится», — заявила россиянка в преддверие возвращения Тейт в октагон. Американка подерется с Марион Рено 17 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе.

На счету Куницкой 12 побед при пяти поражениях. В марте 2018-го она уступила бразильянке Кристиане Жустину в поединке за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.