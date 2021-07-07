В российском регионе запретили длительные свидания непривитым осужденным

В Рязанской области запретили длительные свидания непривитым осужденным, об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по российскому региону.

«Длительные свидания предоставляются предоставляются только осужденным, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, с соблюдением комплекса мер, направленных на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции (применять средства индивидуальной защиты)», — говорится в сообщении.

Лица, прибывающие на длительное свидание, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, проведенный не ранее, чем за три дня, также производится обязательный контроль температуры и не допускаются люди с симптомами респираторного заболевания.

Краткосрочные свидания через стекло предоставляются с соблюдением всех протипоэпидемических мер и при использовании средств индивидуальной защиты. Передачи заключенным принимаются в порядке очередности, через временной интервал. В учреждениях УФСИН России по Рязанской области ограничены все массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области разработали универсальный персональный документ «Мультипасс 800», который позволяет посещать мероприятия во время пандемии коронавируса. Его вручают жителям и туристам российского региона при наличии сертификата вакцинации от COVID-19; отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее 72 часов назад; результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, которая использовалась для исследования.

