Авербух рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух в интервью «Ленте.ру» рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу.

Специалист заявил, что заработок в шоу зависит от достижений спортсмена. «Одно с другим связано. Сначала ты должен завоевать титулы, на турнирах призовые будут не очень большими, если брать мир спорта. До 100 тысяч долларов, кажется», — пояснил Авербух.

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Он добавил, что фигуристы, которые работают в ледовых шоу, могут заработать сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей. «За сто выступлений, скажем», — добавил хореограф.

В январе прошлого года Авербух раскрыл суммы гонораров за участие в его ледовых шоу. В частности, он рассказал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление.

Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. После окончания спортивной карьеры он стал хореографом и тренером.