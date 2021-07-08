Бренд Vetements снял в Одессе рекламу с бывшей солисткой «ВИА Гра»

Украинская певица Яна Швец, более известная под псевдонимом Layah, приняла участие в новой рекламной кампании популярной марки Vetements грузинского модельера Демны Гвасалии. Пост появился на странице иностранного бренда в Instagram.

32-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» представила новую коллекцию купальников модного дома, снявшись в бикини на пляже в городе Одесса. На размещенном кадре исполнительница позирует напротив мужчины в плавках, лежа на камнях спиной к фотографу в слитном купальном костюме черного цвета, на который нанесено название марки.

Публикация набрала больше 11 тысячи лайков и привлекла внимание украинских пользователей сети, которые принялись писать в комментариях, что модель сфотографировали на одном из одесских пляжей. «Ой, вы шо, в Одессе?», «Одесса прекрасна», «Сразу подумала: "По-любому русская исполняет". Так и есть», «Какая красивая девушка», — высказывались подписчики.

Ранее основатель модного дома Vetements, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, придумал одежду с нецензурным описывающим 2020 год словом. Капсульная коллекция, состоящая из футболки и толстовки черного цвета, была создана специально для интернет-магазина авангардных дизайнеров SV Moscow и выпущена лимитированным тиражом 100 экземпляров.

