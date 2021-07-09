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Поезд со школьниками упал в реку в Австрии

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Фото: Johann Schwarz / Getty Images

Электрический поезд сошел с рельсов и упал в реку на территории федеральной земли Зальцбург в Австрии. В этот момент в нем находились школьники, многие из них пострадали, сообщает местная редакция агентства ORF.

В электричке находились 54 школьника, 17 из них пострадали. Сообщается, что часть пострадавших госпитализировали, по меньшей мере у троих — серьезные травмы. Одного из них транспортировали в больницу с помощью вертолета.

Крушение поезда произошло из-за лежавшего на железнодорожных путях корневища поваленного дерева. Машинист поезда активировал тормоза, но недостаточно рано, чтобы предотвратить аварию, и вагоны сошли с рельсов.

Прошлым летом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона. Кадры пылающего на мосту состава попали в эфир федеральных телеканалов, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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