Авербух поставил ледовое шоу по роману Толстого

Бывший фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поставил ледовое шоу по роману русского писателя Льва Толстого «Анна Каренина». Анонс представлен в пресс-релизе его продюсерской компании.

Авербух подчеркивает, что зрителей ждет «полномасштабный ледовый спектакль». «Нам не привыкать принимать вызовы и быть первыми в этом жанре», — заявил хореограф.

Шоу будет проходить на льду арены «Айсберг» в Сочи. Продолжительность представления — 2,5 часа. Посетить спектакль можно уже с 9 июля.

В бытность фигуристом Авербух выступал в парном катании вместе с Ириной Лобачевой. Дуэт завоевал серебро на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

После завершения спортивной карьеры Авербух проявил себя как хореограф и продюсер. В частности, он участвовал в создании телепроекта «Ледовый период».