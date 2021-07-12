В Госдуме назвали срочную пограничную операцию ЕС очередными глупостями

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал заявление исполнительного директора Европейского пограничного агентства (Frontex) Фабрис Леггери об отправке помощи Литве для укрепления внешней границы Европейского союза «очередными глупостями». В интервью «Ленте.ру» политик отметил, что под видом срочной пограничной операции они хотят ввести войска.

Исполнительный директор Frontex Легерри сообщил, что на границу между Литвой и Белоруссией будет направлен дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеры для проведения собеседований с мигрантами. По данным Frontex, в первую неделю июля Вильнюс зафиксировал свыше 800 незаконных пересечений границы со стороны Минска. «Ну представили бы цифры тогда, куда там кто и от чего бежит. Всем кому надо, те давно уже убежали», — заметил Калашников.

«Да это очередные глупости, которые потом воплощаются в военных. Такие же глупости они распространяли и даже не затрудняли себя особо объяснениями, когда приближали военную инфраструктуру к России. Сейчас они это делают под видом пограничников. Граница там проницаема, никто там ее особо со стороны Белоруссии не скрывал. Литовцы же неделю тому назад заявили о строительстве там какой-то стены. Это странно. Мне кажется, они под вот этим видом хотят ввести войска — ни больше не меньше. А пока они наблюдают, как на это реагируют», — заявил политик.

Ранее Депутат Сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава заявил о необходимости привлечения войск НАТО для урегулирования иммиграционного кризиса на границе Литвы с Белоруссией. По его мнению, нелегальная миграция из стран Ближнего Востока в Европу может приобрести характер военного вторжения.