В России шестилетний мальчик ушел из дома и забрал с собой крупную сумму денег

В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, забрав с собой 275 тысяч рублей

В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, взяв с собой крупную сумму денег — 275 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

Гуляющего ребенка заметил полицейский. Он обратил внимание на пачку пятитысячных купюр, торчащих из кармана мальчика. Правоохранитель начал расспрашивать ребенка о родителях и деньгах, однако ему удалось узнать только его имя. Затем мальчика доставили в полицейский участок, где сотрудники выяснили его данные.

Оказалось, что ребенок живет с бабушкой, двумя старшими сестрами и братом. Мальчик незаметно взял деньги, отложенные на ремонт, после чего ушел из дома. Об отсутствии внука бабушка узнала только от полицейских.

В Иркутске во вторник, 13 июля, мужчина перелез со своим трехлетнем ребенком через перила балкона и угрожал сбросить его. Местные жители и сотрудники правоохранительных органов пытались уговорить россиянина вернуться в квартиру. Он отказывался, а также требовал встречи с женой. Затем мужчина вернул ребенка в помещение, но сам перелез обратно наружу.