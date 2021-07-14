Российское мясо подешевеет

Цены на мясо и птицу могут понизиться. Об этом в эфире РБК рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, передает ТАСС.

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Он объяснил, что сейчас в стране наблюдается очень быстрое восстановление темпов прироста объемов производства мясной продукции. «Это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению цены», — сказал он.

Ранее стало известно, что цены на еду в мире в июне упали впервые за последний год, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. При этом общая тенденция к удешевлению продовольствия, если судить по потребительским ценам, обошла стороной Россию. По данным Росстата, в июне продукты в стране в месячном выражении подорожали на 0,69 процента. За год же цены выросли на 7,9 процента.

В мае Минпромторг России обязал торговые сети и производителей объяснить причины роста цен на мясо. В частности, торговая сеть «Лента» получила соответствующий запрос не только от Минпромторга, но и от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), также включившейся в борьбу. Обращения пришли и в Национальную мясную ассоциацию («Черкизово», «Мираторг» и другие). В ходе последних совещаний ретейлеров призывали не принимать от производителей повышение цен.