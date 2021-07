Компания друзей отправилась в экспедицию на яхте и была съедена акулами

Компания друзей отправилась в экспедицию на яхте из штата Мэн во Флориду и была съедена акулами. Одна из двух выживших, Дебора Скейлинг-Кили (Deborah Scaling-Kiley) в программе I Should not Be Alive рассказала о гибели друзей в 1982 году. Ее цитирует Daily Mirror.

Женщина отправилась в путешествие с четырьмя другими членами экипажа — Мэг, Брэдом, Марком и капитаном Джоном Липпотом. Шестидневный тур должен был пройти в спокойных водах, однако яхта попала в тропический шторм и перевернулась посреди Атлантического океана.

По словам Скейлинг-Кили, она очнулась в ночи, услышав панические голоса, когда ледяная вода хлынула в каюту. Мэг, которая была подругой капитана Джона, повредила ногу во время качки. Всем пятерым друзьям удалось забраться на спасательный плот диной в три метра, но кровь из раны пострадавшей привлекла сотни акул-убийц, которые кружили и таранили лодку. В течение пяти дней молодые люди боролись за жизнь, но только двое вернулись на берег.

«Это были самые ужасные пять дней моей жизни. Я видела, как акулы поедают моих друзей», — призналась американка.

Дебора написала книгу об ужасающих испытаниях в 1994 году и стала мотивационным оратором.