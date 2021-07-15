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Пьяные россияне избили египетских туристов

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Жители Уфы в центре города избили туристов из Египта

В центре Уфы произошла массовая драка, во время которой местные жители избили граждан Египта, сообщает «Эхо Москвы в Башкирии».

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого около десяти молодых людей душат и бьют друг друга. Несколько из них говорят на русском языке. Очевидцы, снявшие видео, называют других участников драки египтянами.

На кадрах видно, что один из россиян доводит двух молодых людей до бессознательного состояния. Затем некоторые участники потасовки разбегаются. По данным издания «ГлавУфа», в драке пострадали прибывшие в город туристы. Во время инцидента получил травмы случайный прохожий, заступившийся за приезжих.

Как пояснили в республиканском управлении МВД, все участники конфликта были доставлены в уфимский отдел полиции №9. Начальник пресс-службы министерства Максим Родионов уточнил, что правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Информации о состоянии здоровья участников драки, а также причинах конфликта нет.

Ранее после массовой драки мигрантов в Москве задержали 42 человек. Около 100 мигрантов устроили потасовку у станции метро «Кузьминки» 13 июля.

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