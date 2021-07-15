Пьяные россияне избили египетских туристов

В центре Уфы произошла массовая драка, во время которой местные жители избили граждан Египта, сообщает «Эхо Москвы в Башкирии».

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого около десяти молодых людей душат и бьют друг друга. Несколько из них говорят на русском языке. Очевидцы, снявшие видео, называют других участников драки египтянами.

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На кадрах видно, что один из россиян доводит двух молодых людей до бессознательного состояния. Затем некоторые участники потасовки разбегаются. По данным издания «ГлавУфа», в драке пострадали прибывшие в город туристы. Во время инцидента получил травмы случайный прохожий, заступившийся за приезжих.

Как пояснили в республиканском управлении МВД, все участники конфликта были доставлены в уфимский отдел полиции №9. Начальник пресс-службы министерства Максим Родионов уточнил, что правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Информации о состоянии здоровья участников драки, а также причинах конфликта нет.

Ранее после массовой драки мигрантов в Москве задержали 42 человек. Около 100 мигрантов устроили потасовку у станции метро «Кузьминки» 13 июля.