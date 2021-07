Гитарист рок-группы Cinderella найден мертвым в своей квартире

Умер гитарист Джефф Лабар, прославившийся участием в американской рок-группе Cinderella. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на первую жену музыканта Гейл Лабар-Бернхардт.

Артист был найден мертвым в среду, 14 июля, в своей квартире в Нэшвилле, США. Известно, что до этого Лабар на протяжении нескольких дней не выходил на связь, поэтому его бывшая жена решила навестить его и именно тогда обнаружила его умершим. Причина смерти до сих пор остается не раскрыта. Гитаристу было 58 лет.

Cinderella была одной из крупнейших хард-рок-групп 1980-х, известной своим глэм-стилем и такими треками, как Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone) — самым большим хитом коллектива в американском музыкальном рейтинге Billboard. В свое время Джефф Лабар заменил первоначального гитариста группы Майкла Шермика.

Кроме того, у Лабара был свой сольный проект, он успел выпустить одну пластинку под названием One For The Road в 2014 году. Он также играл в небольшой группе Naked Beggars со своим товарищем по Cinderella Эриком Бриттингемом.