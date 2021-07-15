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Российские немцы задумались о помощи написавшим Меркель селянам

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Международный союз немецкой культуры (МСНК) прокомментировал обращение селян к Меркель

Международный союз немецкой культуры (МСНК), куда администрация Ангелы Меркель посоветовала обратиться за помощью селянам из населенного пункта Верхний Карбуш, готов оказывать посильную помощь, но является общественной организацией, в прямые компетенции которой такие задачи не входят. Об этом заявила заместитель председателя МСНК Ольга Мартенс в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

Она рассказала, что представители МСНК в Омской области уже связались с жителями села. Мартенс напомнила, что организация все 30 лет своей работы занимается проблемами сохранения культуры и образования российских немцев, а также социальной помощью для пожилых и нуждающихся российских немцев.

«Что касается именно дороги — местные власти четко дали понять, что строительство дороги запланировано на 2022 год. Как общественная организация, мы можем содействовать ее появлению только тем, что будем постоянно поднимать эту тему. С этой точки зрения мы, конечно, готовы помочь», — заявила Мартенс.

Она добавила, что МСНК готов помочь в поиске средств для строительства дороги, если местный муниципалитет обратится к нему за поддержкой. Мартенс также уточнила, что село Верхний Карбуш никак не было ранее связано с МСНК — в нем, в отличие от нескольких сотен других населенных пунктов, до сих пор не было центра встреч российских немцев.

О том, что власти региона пообещали ускорить ремонт дороги, стало известно ранее 15 июля.

Селяне в июне записали видео для Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. До этого они обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Жители Верхнего Карбуша решили попросить асфальтированную дорогу у Меркель, потому что деревня была основана русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.

Кремль обратил внимание на проблему жителей деревни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с дорогами недопустимой халатностью властей. Он также отметил, что администрация региона обратит внимание на проблему и примет необходимые меры.

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