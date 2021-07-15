Российские немцы задумались о помощи написавшим Меркель селянам

Международный союз немецкой культуры (МСНК), куда администрация Ангелы Меркель посоветовала обратиться за помощью селянам из населенного пункта Верхний Карбуш, готов оказывать посильную помощь, но является общественной организацией, в прямые компетенции которой такие задачи не входят. Об этом заявила заместитель председателя МСНК Ольга Мартенс в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

Она рассказала, что представители МСНК в Омской области уже связались с жителями села. Мартенс напомнила, что организация все 30 лет своей работы занимается проблемами сохранения культуры и образования российских немцев, а также социальной помощью для пожилых и нуждающихся российских немцев.

«Что касается именно дороги — местные власти четко дали понять, что строительство дороги запланировано на 2022 год. Как общественная организация, мы можем содействовать ее появлению только тем, что будем постоянно поднимать эту тему. С этой точки зрения мы, конечно, готовы помочь», — заявила Мартенс.

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Она добавила, что МСНК готов помочь в поиске средств для строительства дороги, если местный муниципалитет обратится к нему за поддержкой. Мартенс также уточнила, что село Верхний Карбуш никак не было ранее связано с МСНК — в нем, в отличие от нескольких сотен других населенных пунктов, до сих пор не было центра встреч российских немцев.

О том, что власти региона пообещали ускорить ремонт дороги, стало известно ранее 15 июля.

Селяне в июне записали видео для Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. До этого они обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Жители Верхнего Карбуша решили попросить асфальтированную дорогу у Меркель, потому что деревня была основана русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.

Кремль обратил внимание на проблему жителей деревни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с дорогами недопустимой халатностью властей. Он также отметил, что администрация региона обратит внимание на проблему и примет необходимые меры.