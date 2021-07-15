В Госдуме оценили уточненные правила отстранения непривитых сотрудников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил уточненные Рострудом правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников, если те отказываются от процедуры, не имея противопоказаний. Работодатель не имеет права принуждать сотрудников к вакцинации, заявил политик в беседе с «Лентой.ру».

Роструд 13 июля направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором уточнил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса сотрудников в случае, если они отказываются от процедуры и не имеют противопоказаний.

В федеральной службе считают, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, отказывающихся от вакцинации, без сохранения заработной платы. В письме подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 76, это можно сделать в случаях, прописанных не только в кодексе и федеральных законах, но и в других нормативно-правовых актах.

В своем письме Роструд указывает, что основаниями для отстранения от работы могут быть другие нормы, в частности нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем говорится, что отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приеме на работу или отстранения от нее, если это сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

В Госдуме требуют четкий аргумент для отказа от прививки

«Это дело исключительно добровольное», — отметил Нилов, комментируя вопрос о необходимости вакцинации. Также депутат напомнил о заявлении уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о том, что прививать детей можно только с согласия родителей.

«Имеет ли право работодатель принуждать сотрудников к вакцинации? У нас в 76 статье Трудового кодекса прописано, что в том случае, если есть требование, подписанное должностными лицами, которые наделены таким правом, работодатель может отстранять сотрудника без сохранения содержания. При этом у работника не должно быть противопоказаний. Увольнять не имеет права. Отстранить без содержания может, если нет противопоказаний. Но для этого должен быть документ с четкими и ясными фуормулировками, который предписывает конкретному работодателю предпринять такие профилактические меры», — рассказал Нилов «Ленте.ру».

Он отметил, что если у человека есть противопоказания к прививке, то его могут отстранить от работы и платить 75 процентов от содержания. «Увольнение, когда человек без противопоказаний отказывается от прививки, недопустимо. Этот вопрос звучал на прямой линии с президентом, и он четко сказал, видимо, кто-то либо недопонимает, либо злоупотребляет», — подчеркнул политик.

По словам председателя профильного комитета в Госдуме, ситуация с вакцинацией — очень тонкая, деликатная и неоднозначная. «С одной стороны, приходя в заведения общепита, учреждения здравоохранения, детские сады, школы, мы понимаем, что мы не хотели бы, чтобы наши дети или мы заразились от непривитого сотрудника. С другой стороны, можно понять и сотрудников, которые при всей этой прививочной напряженной атмосфере иногда начинают беспокоиться и проявлять некую напряженность из-за того, что их принуждают», — заявил Нилов.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов рассказал, почему об обязательной вакцинации некоторых россиян важно говорить. Он заявил, что прививка от коронавируса — это защита от смерти.