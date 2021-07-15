В России девять учебных парусников с детьми перевернулись на воде

В Санкт-Петербурге из-за непогоды перевернулись девять учебных парусников с детьми

В Санкт-Петербурге девять учебных парусников, на которых находились дети, перевернулись во время тренировки на воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

Инцидент произошел в районе Невской губы. Ребята, занимавшиеся в яхт-клубе, вышли на очередную тренировку, однако погода резко изменилась. Начался ливень и град, а налетевший шквалистый ветер разогнал волны до полутора метров в высоту. Из-за этого тренировочные суда перевернулись.

К пострадавшим на помощь поспешили спасатели. Всех детей удалось вытащить из воды без повреждений. Погибших в результате происшествия нет.

Ранее непогода обрушилась на один из российских городов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что ночной ливень затопил городские улицы. По его словам, за одну ночь выпала практически половина месячной нормы осадков. Ливневые канализации не выдержали напора воды, что привело к затоплению.