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В России девять учебных парусников с детьми перевернулись на воде

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Фото: Telegram-канал Life Shot
В Санкт-Петербурге из-за непогоды перевернулись девять учебных парусников с детьми

В Санкт-Петербурге девять учебных парусников, на которых находились дети, перевернулись во время тренировки на воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Life Shot».

Инцидент произошел в районе Невской губы. Ребята, занимавшиеся в яхт-клубе, вышли на очередную тренировку, однако погода резко изменилась. Начался ливень и град, а налетевший шквалистый ветер разогнал волны до полутора метров в высоту. Из-за этого тренировочные суда перевернулись.

К пострадавшим на помощь поспешили спасатели. Всех детей удалось вытащить из воды без повреждений. Погибших в результате происшествия нет.

Ранее непогода обрушилась на один из российских городов. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что ночной ливень затопил городские улицы. По его словам, за одну ночь выпала практически половина месячной нормы осадков. Ливневые канализации не выдержали напора воды, что привело к затоплению.

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