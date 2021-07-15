Швеция останется без цемента

Крупнейший завод Швеции по производству цемента Cementa, расположенный на острове Готланд, осенью 2021 года будет лишен лицензии на добычу известняка. Страна фактически останется без основного строительного материала, сообщает Dezeen.

Согласно постановлению, производство остановят с 1 ноября 2021 года. Решение суда связано с опасениями из-за воздействия производства на грунтовые воды. Cementa также считается вторым по величине источником выбросов парниковых газов в Швеции. На него приходится и три процента выбросов углерода, который выделяется при дроблении известняка.

Представители завода заявили, что подобное решение создаст «кризисную ситуацию» и поставит под угрозу крупные проекты страны, включая работы в районе Слюссен, а также строительство подземных автострад на юге Стокгольма и подземного туннеля Вест-Линк в Гетеборге.

В мае 2021 года проблемами экологии обеспокоились в старинной деревне Симрис в Швеции. Местные жители решили использовать только источники возобновляемой энергии — они не стали подключаться к национальной сети электричества, а полностью запитали свои дома энергией от солнечных батарей. В итоге Симрис преподала «зеленый» урок всем странам Европы.