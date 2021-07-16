Бывшего российского полицейского осудят за взятку в виде новогодней елки

Экс-полицейский из Сибири предстанет перед судом за взятку в виде новогодней елки

Бывший заместитель начальника территориального отдела полиции в городе Обь Новосибирской области предстанет перед судом за взятку в виде новогодней елки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК России.

Правонарушение, которое вменяют бывшему полицейскому, зафиксировали в декабре прошлого года. Некий гражданин, собиравшийся заниматься незаконной торговлей, передал сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 33 000 рублей и новогодней елки.

«В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тысячи рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области», — рассказали в СК.

Бывший сотрудник полиции признал свою вину частично. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее российского полковника МВД арестовали за взятки от гаишников. Полицейского заключили под стражу на два месяца до 2 сентября. В ходе расследования у гаишника нашли 36 машин, две квартиры, два земельных участка и дом в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы.