Iron Maiden вернулись спустя шесть лет с новым синглом и клипом от Pixar

Британская хэви-метал группа Iron Maiden вернулась спустя шесть лет с новым синглом и анимационным клипом от команды Pixar Alumni & Blinkink. Об это сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В пятницу, 16 июля, Iron Maiden выпустили новый трек The Writing On The Wall, а также сделали премьеру видеоклипа на YouTube. Песню написал гитарист коллектива Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Продюсерами композиции выступили Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис.

Дикинсон рассказал, что придумал концепт для видео и пришел с ним к давним фанатам группы, бывшим режиссерам Pixar, Марку Эндрюсу и Эндрю Гордону. В качестве партнера к работе над клипом пригласили анимационную студию из Лондона BlinkInk, которая занимается рекламными проектами с крупным брендами, а также имеет в своей портфолио большое количество успешных музыкальных работ.

Режиссер студии BlinkInk Никос Лайвзи давно следит за творчеством группы, его представление о треке полностью совпало с остальными членами команды. В итоге в финальной версии видео впервые появляется Эдди, маскот Iron Maiden, в 3D.

«Я горжусь финальным продуктом, видео даже получилось похоже на короткометражку. Я знал, что все получится, как только Марк воплотил мои идеи в жизнь и показал мне раскадровку — я понял, что вместе мы сделаем что-то особенное. Я думаю, у нас это получилось, и надеюсь, что наши фанаты с нами согласятся. Ведь можно сказать, что видео было создано самими фанатами Iron Maiden!» — отметил Брюс Дикинсон.

Режиссер Никос Лайвзи отметил, что над клипом работало более 60 человек из 13 стран, от Бразилии и Румынии, заканчивая Францией и США.