Россиянке из Bellator пришлось полностью раздеться на взвешивании перед боем

Диане Авсараговой пришлось полностью раздеться на взвешивании перед турниром Bellator 262

Российской девушке-бойцу смешанного стиля (MMA) Диане Авсараговой пришлось полностью раздеться, чтобы вписаться в весовую категорию перед турниром Bellator 262. Ролик доступен в Instagram MMA Junkie.

Фото опубликовано @mmajunkiedotcom

Россиянка вписалась в вес только со второй попытки. Ей пришлось снять всю одежду, чтобы успешно преодолеть взвешивание. Вес Авсараговой — 57,3 килограмма. Ее соперница Габриэлла Гулфин из США показала вес в 56,6 килограмма.

Для 22-летней спортсменки поединок станет вторым в рамках Bellator. В своем дебютном бою Авсарагова нокаутировала соперницу Тару Графф за 29 секунд.

Авсарагова не знает поражений в профессиональном MMA. На ее счету три победы в трех поединках.