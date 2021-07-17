Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

В мексиканском штате Пуэбла открылась первая в стране церковь в честь Диего Марадоны. Об этом сообщает Reuters.

У входа в своеобразный храм стоит пара больших ваз с футбольными мячами, а изображение знаменитого футболиста в мексиканской шляпе сомбреро приветствует посетителей. Внутри помещения католические иконы висят вместе с фотографиями и плакатами Марадоны — от детских снимков до запечатленных на камеру встреч спортсмена с покойным кубинским лидером Фиделем Кастро и Папой римским Франциском. Как отметил открывший церковь Марсело Буше, это место, в котором «люди могут поговорить о футболе».

Как отмечает агентство, что культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах и насчитывает уже более полумиллиона последователей. Первая в мире церковь в честь футболиста была открыта в аргентинском городе Росарио еще при жизни спортсмена в 1998 году. Идея создания футбольной веры пришла в голову 33-летним фанатам Алехандро Верону и Эрнану Амесу в 1986 году. Именно тогда их идол привел сборную страны к победе на чемпионате мира по футболу.

Марадона известен выступлениями за «Барселону» и «Наполи». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины предъявили семерым медикам.