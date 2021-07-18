Стали известны причастные к нападению на украинских пограничников

На Украине рассказали о причастности сотрудников СБУ к нападению на пограничников

К нападению на украинских пограничников причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа, передает РБК-Украина.

На данный момент спецслужба передала данные о подозреваемых в нападении следственным органам.

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», — заявили в СБУ.

Также в пресс-службе отметили, что сотрудники правоохранительного органа будут оказывать содействие следствию для установления всех подробностей происшествия. О третьем нападавшем пока нет никакой информации.

Ранее стало известно, что трое неизвестных напали на двух пограничников и отобрали у них табельное оружие. Оно позднее было возвращено, но напавших пока не нашли. Позднее Государственная пограничная служба страны раскрыла подробности нападения.