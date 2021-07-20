23-летняя блогерша оставила послание перед смертельной аварией

Бразильская бьюти-блогерша Джулия Хеннеси Каюэла (Julia Hennessy Cayuela) оставила в Instagram послание близким незадолго до того, как попала в смертельную аварию. Об этом сообщает The Sun.

Трагедия произошла 15 июля в бразильском штате Парана. Как рассказали в местной полиции, мотоцикл, на котором ехали 23-летняя блогерша и ее муж, на полной скорости столкнулся с грузовым автомобилем. Каюэлу доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она позднее скончалась. Ее супруг также получил серьезные травмы, он находится в отделении интенсивной терапии.

За несколько часов до аварии девушка опубликовала в Instagram серию совместных фотографий с мужем. «Жизнь коротка, так давай творить безумства. Ты, я, бог и дорога. Все твои мечты мои», — подписала она кадры. Пост блогерши набрал почти 60 тысяч лайков.

Близкие рассказали, что Каюэла вышла замуж четыре года назад. Вместе с мужем она путешествовала на мотоцикле по всей Бразилии и делилась снимками достопримечательностей в социальных сетях. Сообщается, что супруги также планировали посетить штаты Сан-Паулу и Санта-Катарина.

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