На Чукотке жители спасли моржиху от косаток

Жители поселка Провидения на Чукотке помогли моржихе, которая выбросилась на берег, по всей видимости, спасаясь от косаток. Она провела на суше около суток. Об этом сообщили в администрации городского округа, передает РИА Новости.

Уточняется, что животное спасли ветеринар Провиденской ветстанции, специалист местной администрации и другие неравнодушные местные жители. Моржиха перенесла уколы антибиотиков и витаминов. Спустя некоторое время она покинула берег с новыми силами.

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