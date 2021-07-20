В Ленинградской области появится памятник Коту Ученому

В городе Пушкин Ленинградской области появится памятник Коту Ученому. Ее из дерева выпиливает местный умелец Владимир Фирсов, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

Отмечается, что деревянный кот, по замыслу его создателя, станет не только объектом для фото, но и талисманом. Его можно будет потереть на удачу.

Как видно на кадрах, размещенных в канале, памятник Фирсов создает из цельного ствола дерева. Арт-объект представляет собой кота, который сидит на пеньке с книгой в лапах. Чтобы подчеркнуть «ученость» зверя, художник украсил его очками и галстуком-бабочкой.

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