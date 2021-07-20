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В России девочка искупалась в общественной бане и получила химический ожог глаз

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Фото: телеграм-канал «Подъём»

В российском городе девочка искупалась с семьей в общественной бане, после чего получила химический ожог глаз. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел в Саранске. Одна из жительниц города рассказала, что после отдыха с семьей в банном клубе у ее дочери покраснели и опухли глаза. К вечеру ухудшилось зрение, появились слезоточивость и боли. После осмотра медики зафиксировали у девочки химический ожог роговицы.

По словам матери ребенка, хозяин заведения прислал ей видеоролик с замером воды, на котором видно трехкратное превышение нормы содержания хлора. Однако сам владелец общественной бани утверждает, что вода была в норме. «Я считаю, что я прав. До нее купались, и после нее весь день, никаких проблем не было», — заявил хозяин.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области россиянин пытал 11-летнего ребенка раскаленным утюгом. Будучи пьяным, он несколько раз прижигал конечности мальчику. На данный момент ребенок находится в больнице.

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