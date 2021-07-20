УЕФА представил десятку лучших голов сезона-2020/2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил десятку лучших голов, забитых в турнирах под эгидой организации в сезоне-2020/2021. Ролик доступен в YouTube-аккаунте УЕФА.

В Twitter-аккаунте УЕФА предлагается проголосовать за лучший гол минувшего сезона. Среди авторов забитых мячей — Поль Погба из сборной Франции, Паулинью из «Браги», форвард «Рейнджерс» Кемар Руф, Делле Алли из «Тоттенхэма», нападающий «Порту» Мехди Тареми, Лоренцо Инсинье из сборной Италии, Феррао из мини-футбольной «Барселоны» и другие.

Лучшие голы сезона были забиты в различных турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА. Там представлены мячи, забитые и на соревнованиях сборных команд и на клубном уровне.

14 июля был назван лучший гол чемпионата Европы. Им был признан мяч в исполнении игрока сборной Чехии Патрика Шика в матче группового этапа против Шотландии.