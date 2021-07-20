Австралийские ветераны сожгли медали и потребовали защитить афганцев

Австралийские ветераны сочли медленной реакцию правительства по предоставлению убежища сотням афганцев, работавших с иностранными военными, и в знак протеста сожгли свои военные медали. Сейчас афганцы столкнулись с угрозами со стороны боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации телеканала, военные, принимавшие участие в афганской кампании, устроили символическую акцию перед офисами федеральных политиков из-за беспокойства за безопасность афганцев, которые служили вместе с силами коалиции.

Ветеран войны в Афганистане Стюарт Маккарти заявил, что решение правительства оставить бывших афганских коллег без помощи превращает медаль в «знак позора».

Отмечается, что в знак солидарности свои награды сожгли и ветераны, участвовавшие в других конфликтах.

Ранее сообщалось, что американские военные решили эвакуировать жителей Афганистана, запросивших иммиграционные визы в США. В первую очередь из страны вывезут граждан, которые сотрудничали с правительством США.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории.

