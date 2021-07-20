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Захарова оценила статью чешской журналистки о разрыве отношений с Россией

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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила статью шеф-редактора чешского новостного портала Forum24 Йоганы Говорковой о разрыве отношений с Россией. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Журналистка опубликовала большую статью, в которой перечислила десять пунктов, которые, как она считает, должна иметь в своей программе партия, желающая управлять Чехией после премьер-министра Андрея Бабиша. В качестве одного из пунктов Говоркова назвала разрыв дипломатических отношений с Россией. По ее мнению, высылки нескольких дипломатов недостаточно, необходимо закрыть посольство России «которое готовит акции против суверенитета» Чехии. Кроме того, журналистка призвала заблокировать российский сайт Sputnik, обвинив его во «вражеской пропаганде».

«Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят», — прокомментировала Захарова статью Говорковой.

В июне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти Чехии захотели снова наладить отношения с Москвой. Политик отметил, что в Праге будут организованы консультации о дальнейших отношениях с Россией. Он заявил, что в консультационных встречах поучаствуют представители чешского МИД и всех парламентских партий.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позже стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.

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