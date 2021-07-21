Шойгу не явился по вызову СБУ для «вручения письменного подозрения»

Министр обороны России Сергей Шойгу не явился 20 июля в Мариуполь по вызову Службой безопасности Украины (СБУ) для «вручения письменного подозрения». Об этом заявил изданию «Страна.ua» пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», — сказал Дехтяренко.

По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для «привлечения подозреваемого к ответственности». Дехтяренко добавил, что в 2014 году СБУ объявила Сергея Шойгу в розыск, однако срок действия предыдущего постановления истек.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал заявление СБУ о вызове Шойгу для проведения следственных действий в Мариуполь бессмысленным и нелепым.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на информацию о вызове Службой безопасности Украины (СБУ) министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для следственных действий. По его словам, «в Киеве живут в собственной виртуальной реальности», требуя от Шойгу прибыть в Мариуполь 20 июля.

18 июля сообщалось, что СБУ вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей») и провести следственные действия. Кроме Шойгу вызов был адресован и бизнесмену Константину Малофееву.