Посадивший Ан-28 в тайге пилот рассказал о спасении пассажиров

Пилот Анатолий Прытков, который посадил самолет Ан-28 в тайге в Томской области, рассказал о спасении пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Прыткова, он убедил всех находившихся в самолете, что их обязательно найдут.

«На всякий случай мы приготовились к ночевке. И вот в течение двух-двух с половиной часов пришел вертолет, обнаружил нас, костер, дым для привлечения внимания, сделал небольшой круг для просмотра местности», — рассказал летчик.

Спасатели опросили всех пассажиров, после чего начали эвакуацию, заключил Прытков.

Ранее пилот подтвердил, что причиной инцидента стало обледенение двигателей. Он рассказал, что отказ двух двигателей произошел на высоте 2450 метров после выхода из облачности.

16 июля пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. После того как борт перестал выходить на связь, было зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Воздушное судно вылетело из города Кедрового в Томск. Рейс был задержан на десять часов в связи с плохими метеоусловиями.