Врач разоблачила миф из рекламы о правильном количестве зубной пасты

Владелица частной стоматологической клиники в Канаде разоблачила популярный обман о правильном количестве зубной пасты при чистке зубов, которое демонстрируется в рекламных кампаниях. Ролик на эту тему появился в TikTok.

Доктор К. Сарвендран (K. Sarvendran) из Торонто регулярно публикует в своем аккаунте видео, посвященные уходу за полостью рта. В одном из них женщина развеяла распространенный на телевидении миф о необходимом объеме зубной пасты во время процедуры.

«Вот столько пасты они показывают вам в рекламе — и в этом нет никакой нужды», — поясняет врач, полностью покрывая щетинки зубной щетки средством.

Затем Сарвендран выдавливает в три раза меньше зубной пасты, чем на предыдущем кадре, и заявляет: «На самом же деле вам нужно количество величиной с горошину. Этого вполне достаточно».

Подписчики поблагодарили стоматолога за совет в комментариях к публикации. «Выходит, я всю жизнь использовал слишком много пасты. Спасибо тебе», «Нас обманывают с детства! Надеюсь, все увидят этот ролик», «Благодарю за ценную информацию», — писали они.

Ранее в июле стоматолог из Лондона раскрыла ошибку, которую часто совершают ее пациенты во время чистки зубов. Специалистка порекомендовала не использовать ополаскиватель для полости рта сразу после чистки зубов пастой. «Ополаскивателем вы смываете фториды, которые нанесли на зубы во время чистки зубов пастой — это приводит к образованию кариеса, возникающего из-за негативного воздействия сахара на зубы», — заключила она.