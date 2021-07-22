В работе десятков крупнейших мировых сайтов произошел масштабный сбой

Несколько десятков крупнейших мировых сайтов оказались временно недоступны. О масштабном сбое в их работе свидетельствуют данные портала DownDetector.

Сбой затронул более 40 популярных сайтов. Пользователи сообщали о неполадках в работе Oracle Cloud, Groupon, EA, Microsoft, Amazon, AirBNB, FedEx и многих других крупных порталов.

Проблемы были зафиксированы и на сайтах нескольких банков и авиакомпаний, в том числе финансовой организации American Express и US Bank. На недоступность ресурсов пожаловались и пользователи онлайн-сервиса компьютерных игр Steam, а также видеоплатформы HBO Max.

Более 600 человек сообщили о неполадках в работе Google. Свыше половины из них не смогли воспользоваться поиском. Остальные столкнулись с проблемами с авторизацией.

В компании Akamai Technologies предположили, что проблема могла быть связана с нарушением работы DNS-сервиса Akamai Edge. Специалисты занимаются устранением причин сбоя.

Предыдущий масштабный сбой в работе крупнейших мировых сайтов произошел в начале июня. С проблемами столкнулись пользователи Reddit, музыкального сервиса Spotify, порталов Twitch, Stack Overflow, ресурса GitHub, британского государственного портала gov.uk, видеосервисов Hulu и HBO Max, Quora, платежной системы PayPal, Vimeo, Shopify.

Причиной неполадок назвали аварию у провайдера Fastly. Представитель компании подтвердил эту информацию, указав на то, что сбой произошел в CDN. Эту инфраструктуру множество сайтов используют для хранения изображений.

