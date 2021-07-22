Объяснена необходимость второй дозы вакцины

Вторая доза вакцины против COVID-19 необходима, поскольку усиливает действие иммунной системы, обеспечивая широкую противовирусную защиту. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Стэнфордского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты определили, какое именно действие оказывает вакцина Pfizer на многочисленные компоненты иммунного ответа. Для объяснения эффекта они проанализировали образцы крови 56 человек, получивших вакцину. Были подсчитаны антитела, измерены уровни иммунных сигнальных белков и охарактеризована экспрессия каждого отдельного гена в 242 479 иммунных клетках, отличающихся по типу и иммунному статусу. По словам ученых, хотя РНК-вакцины доказали свою эффективность, до сих пор точно не известен механизм их действия.

Вакцины Pfizer и Moderna работают иначе, чем классические вакцины. Они содержат генетические рецепты для производства S-белка, который SARS-CoV-2 использует для инфицирования клеток. Как показали результаты исследования, первая доза вакцины увеличивает уровни антител, специфичных для SARS-CoV-2. Однако вторая доза стимулировала многократное повышение уровня антител, а также способствовала мощному Т-клеточному ответу, который отсутствовал после первого укола. Кроме того, активировалась группа клеток, называемых моноцитами, которые обычно находятся в состоянии покоя, но при этом «вооружены» антивирусными генами. При заражении коронавирусом эти клетки активируются слабо.

Доля моноцитов до вакцинации составляла 0,01 процента, но после второй дозы Pfizer их количество увеличилось в сто раз. Кроме того, их провоспалительный эффект снизился, зато усилилось противовирусное действие.