Страницы крупнейших СМИ заполонило порно

На сайтах нескольких крупнейших американских СМИ появились ролики для взрослых. На то, как страницы онлайн-изданий заполонило порно, обратил внимание портал Vice.

Подобный контент заметили на страницах Huffington Post, The Washington Post и New York Magazine. Также на эту проблему пожаловались издания The Verge и Gizmodo. По словам экспертов, причиной стало то, что порносайт 5 Star Porn HD купил домен закрывшегося в 2017 году видеосервиса Vidme, ролики с которого были встроены на страницы СМИ. Из-за этого на сайтах изданий на месте обычных видео стали отображаться ролики для взрослых.

В Gizmodo предположили, что появление порно на сайтах крупных американских СМИ могло быть маркетинговым ходом, потому что сам сайт, содержащий пикантные ролики, «не выглядит особо популярным». Представители 5 Star Porn HD пока никак не прокомментировали случившееся.

