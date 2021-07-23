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Пьяный контрактник набросился на таксистку в Крыму и попал на видео

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В Крыму пьяный контрактник вызвал такси, поссорился в автомобиле с женой и набросился на таксистку из-за того, что та попросила доплатить 500 рублей за поездку. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как пассажир перелезает на переднее сиденье после вопроса его спутницы о том, когда он в последний раз дарил ей цветы. На это мужчина реагирует агрессивно.

Когда таксистка говорит россиянину о том, что он должен ей еще 500 рублей, мужчина отрицает это. Женщина просит его отвечать за свои слова и заявляет, что у нее двое детей. После контрактник начинает орать, говорит, что никаких денег не отдаст, и оскорбляет ее. Россиянка, которая была за рулем такси, в грубой форме просит пассажиров выйти из машины. Таксистка и пьяный мужчина выходят из автомобиля. На этом видеозапись заканчивается.

По данным канала, пассажиры ехали из села Перевальное до поселка Нижнегорский и пили пиво. После окончания видео пьяный контрактник начал бить женщину. Она вызвала полицию. На место происшествия также приехал муж и коллеги-таксисты.

В полиции на заявление россиянки ответили отказом.

Ранее в Улан-Удэ таксистка заставила пассажирок мыть ее машину, так как россиянки не смогли оплатить поездку. На опубликованных кадрах слышно, что во время того, как девушки мыли автомобиль, таксистка сказала: «Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого».

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