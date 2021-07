Лавров увидел в названии олимпийской сборной России слова «мы вас разгромим»

Название олимпийской сборной России обязывает спортсменов стараться еще усерднее для победы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Дипломат напомнил, что российская команда на Олимпийских играх в Токио называется ROC. Он увидел несколько остроумных мемов на тему этого названия с использованием слов из британской песни We will rock you, которые переводятся как «мы вас разгромим». «Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также указал, что Россия будет добиваться равноправного подхода ко всем странам в рамках конвенций по борьбе с допингом. По его словам, нарушения спортсменов из западных стран не провоцируют разбирательства, в то время как российские олимпийцы регулярно попадают под подозрения. «Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки запрещенных препаратов, а американские аналоги не попадают», — заключил министр.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.