Мир
 
Последние новости
Министр спорта назвал цель сборной России на Олимпиаде в Токио
Названы регионы-антилидеры по вакцинации от COVID-19 в России
Раскрыт способ купить дешевое жилье в Сочи
Пушков назвал позицией нахлебника требования Украины по «Северному потоку-2»
Оценен инцидент с обстрелом села в ходе учений украинской армии
Дудю оказалось нечего сказать после заседания по делу о пропаганде наркотиков
Бывший спонсор игры «Что? Где? Когда?» похитил картину за 15 миллионов рублей
Кремль отреагировал на задержания полицейских в регионах
У умершего российского миллиардера пропали пять смартфонов и сумка Louis Vuitton 
Врач перечислил способы избежать тромбоза после коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Лавров увидел в названии олимпийской сборной России слова «мы вас разгромим»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Aziz Karimov / Getty Images

Название олимпийской сборной России обязывает спортсменов стараться еще усерднее для победы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

Дипломат напомнил, что российская команда на Олимпийских играх в Токио называется ROC. Он увидел несколько остроумных мемов на тему этого названия с использованием слов из британской песни We will rock you, которые переводятся как «мы вас разгромим». «Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также указал, что Россия будет добиваться равноправного подхода ко всем странам в рамках конвенций по борьбе с допингом. По его словам, нарушения спортсменов из западных стран не провоцируют разбирательства, в то время как российские олимпийцы регулярно попадают под подозрения. «Не борьба с допингом плоха. А когда российский мельдоний попадает в списки запрещенных препаратов, а американские аналоги не попадают», — заключил министр.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров указал на попытки Запада создать пояс нестабильности вокруг России
Япония ужесточит карантинные меры для въезжающих из Москвы перед Олимпиадой
Белый дом заявил об отказе Джо Байдена посещать Олимпиаду в Токио