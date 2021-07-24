Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском умерла в больнице

Пострадавшая при падении легкомоторного самолета под Хабаровском умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого Минздрава.

«Пациент скончался», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о падении двухместного самолета около села Калинка в Хабаровском крае. В результате один человек погиб на месте, пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу. По информации Telegram-канала 112, на борту находились опытный пилот Татьяна Новиковская с будущим учеником авиашколы.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».