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Пострадавшая при крушении самолета под Хабаровском умерла в больнице

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Фото: Telegram-канал 112

Пострадавшая при падении легкомоторного самолета под Хабаровском умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя краевого Минздрава.

«Пациент скончался», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о падении двухместного самолета около села Калинка в Хабаровском крае. В результате один человек погиб на месте, пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу. По информации Telegram-канала 112, на борту находились опытный пилот Татьяна Новиковская с будущим учеником авиашколы.

Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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